In un torneo di Montecarlo, Sinner ha ottenuto una vittoria significativa che ha portato al suo ritorno al numero uno del ranking. La partita contro Alcaraz ha cambiato gli equilibri della competizione e ha attirato l’attenzione di esperti del settore, tra cui Panatta che ha commentato la forza mentale dimostrata dal giocatore italiano. La vittoria rappresenta più di un semplice trofeo: è stata una vera e propria dichiarazione.

La vittoria di Montecarlo è qualcosa di più di un titolo, del ritorno al numero 1. È una dichiarazione. Perché Jannik Sinner ha battuto Carlos Alcaraz sulla superficie più scomoda, la terra rossa, nelle condizioni più complicate, con il vento a rendere tutto imprevedibile. Soprattutto, perché Sinner ha vinto nel modo che più gli appartiene: con ossessione, disciplina, solidità. Non è così scontato. È stata una finale tesa, sporca, in cui serviva lucidità e freddezza. Sono caratteristiche tipiche del campione altoatesino, punti di forza che però spesso avevano vacillato quando di fronte c’era Alcaraz. Non questa volta. Anzi, Montecarlo sembra quasi aver scavato un piccolo solco.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner ha cambiato tutto: Montecarlo ribalta gli equilibri con Alcaraz. Panatta: “Ha vinto la forza mentale”

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