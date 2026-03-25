Ha tutto da perdere Deve avere paura della sua stessa paura | dal Regno Unito l' Italia la vedono così
Dal Regno Unito, il quotidiano descrive la situazione della nazionale italiana di calcio come molto difficile, sottolineando che le recenti sconfitte ai playoff hanno alimentato una forte paura tra i giocatori. Secondo il giornale, l’unica cosa da temere è la paura stessa, che potrebbe influenzare la squadra nel proseguo della competizione. La pressione si fa sentire in vista delle prossime partite.
Paura e pressione. Visto dall’Irlanda del Nord, quei due sentimenti sono alleati preziosi nel confronto di domani sera a Bergamo contro l’Italia. Sono potenzialmente 12° e 13° uomo di una nazionale che cerca un’impresa “da sogno”, come l’ha raccontata alla Bbc il 24enne Ethan Galbraith, per cui l’essere a due sole vittorie dal Mondiale è uno di quei momenti in cui “darsi un pizzicotto per essere sicuri che non sia un sogno”. Ma anche uno per cui essere pronti, in cui sfruttare tutte le armi a disposizione. Anche quel muro psicologico che l’Italia deve affrontare, paragonato all’entusiasmo di chi vuole provarci sapendo di avere poco da perdere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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