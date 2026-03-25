Dal Regno Unito, il quotidiano descrive la situazione della nazionale italiana di calcio come molto difficile, sottolineando che le recenti sconfitte ai playoff hanno alimentato una forte paura tra i giocatori. Secondo il giornale, l’unica cosa da temere è la paura stessa, che potrebbe influenzare la squadra nel proseguo della competizione. La pressione si fa sentire in vista delle prossime partite.

Paura e pressione. Visto dall’Irlanda del Nord, quei due sentimenti sono alleati preziosi nel confronto di domani sera a Bergamo contro l’Italia. Sono potenzialmente 12° e 13° uomo di una nazionale che cerca un’impresa “da sogno”, come l’ha raccontata alla Bbc il 24enne Ethan Galbraith, per cui l’essere a due sole vittorie dal Mondiale è uno di quei momenti in cui “darsi un pizzicotto per essere sicuri che non sia un sogno”. Ma anche uno per cui essere pronti, in cui sfruttare tutte le armi a disposizione. Anche quel muro psicologico che l’Italia deve affrontare, paragonato all’entusiasmo di chi vuole provarci sapendo di avere poco da perdere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Ha tutto da perdere", "Deve avere paura della sua stessa paura": dal Regno Unito l'Italia la vedono così

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