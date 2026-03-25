Beppe Dossena, ex centrocampista campione del Mondo nel 1982, ha commentato la situazione attuale del Torino in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Ha espresso sorpresa per il posizionamento della squadra in classifica e ha commentato l’andamento dei giocatori, sottolineando l’attesa di una crescita individuale di uno di loro per migliorare le prestazioni complessive.

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© Calcionews24.com - Torino, Beppe Dossena a tutto tondo: «Vedere la squadra così in basso era una sorpresa! Ora mi aspetto che questo giocatore si prenda la scena»

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