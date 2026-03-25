Torino Beppe Dossena a tutto tondo | Vedere la squadra così in basso era una sorpresa! Ora mi aspetto che questo giocatore si prenda la scena
Beppe Dossena, ex centrocampista campione del Mondo nel 1982, ha commentato la situazione attuale del Torino in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Ha espresso sorpresa per il posizionamento della squadra in classifica e ha commentato l’andamento dei giocatori, sottolineando l’attesa di una crescita individuale di uno di loro per migliorare le prestazioni complessive.
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