Casa Aperol apre a Padova | un luogo d’incontro tra storia e innovazione

A Padova è stata inaugurata una nuova location dedicata alla celebrazione dell’aperitivo italiano, con un focus sulla storia e sull’innovazione. Si tratta di un luogo che intende unire tradizione e modernità, offrendo uno spazio di incontro per il pubblico. La struttura nasce come un’estensione del marchio di un noto simbolo dell’aperitivo, famoso in tutto il mondo per aver reso lo Spritz un’icona globale.

Il simbolo dell’aperitivo italiano nel mondo e brand che ha reso lo Spritz un’icona globale, celebra le proprie origini con un nuovo progetto dedicato al pubblico.A Casa Aperol si celebra design, cultura e intrattenimentoVenerdì 8 maggio l’onda arancione di Aperol coinvolgerà tutto il centro.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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