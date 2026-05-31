Bergamo si accende con i colori del Carnevale boliviano - Foto

Domenica 31 maggio, il centro di Bergamo si è riempito di colori e musica durante la sfilata folkloristica della comunità boliviana. La manifestazione è partita da via Broseta e si è conclusa in Piazza Matteotti, coinvolgendo i partecipanti in un evento che ha celebrato il Carnevale boliviano. La partecipazione ha portato un’atmosfera vivace e festosa alla città.

LA FESTA. Domenica 31 maggio la comunità boliviana ha animato il centro di Bergamo con una sfilata folkloristica partita da via Broseta e arrivata in Piazza Matteotti. Anticipata quest’anno rispetto al Ferragosto, quattordici gruppi, provenienti anche da diverse città europee, hanno celebrato tradizioni, integrazione e il ricordo del viceconsole Isaac Machicado Chirino. Un’esplosione di coloriha animato le vie del centro cittadino, al ritmo di balli e musiche folkloristiche. È lo spettacolo offerto domenica pomeriggio 31 maggio dalla comunità boliviana in occasione del «Carnevale Boliviano», promosso dal Consolato Generale del paese sudamericano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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