Passatempo si tinge di colori | l’ottava edizione del Carnevale Arrio

L’ottava edizione del Carnevale Arrio trasforma i vicoli di Passatempo con nuovi carri statici, creando un’atmosfera vivace e colorata. Dopo la sfilata, il campo Muzio Gallo si anima con musica e intrattenimento, coinvolgendo i partecipanti in diverse attività. La manifestazione vede la partecipazione di numerosi artisti e volontari che contribuiscono a rendere l’evento un momento atteso da tutta la comunità.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i vicoli di Passatempo con i nuovi carri statici?. Chi animerà la festa al campo Muzio Gallo dopo la sfilata?. Perché questo piccolo borgo attira visitatori da diverse province?. Come gestirà la frazione l'aumento dei flussi di pubblico previsto?.? In Breve Sfilata tra il 1 e il 3 maggio 2026 con undici carri in movimento.. Oltre trenta figuranti per ogni carro allegorico lungo il percorso decorato.. Premiazioni e musica dal vivo presso il campo sportivo Muzio Gallo.. Crescente afflusso di visitatori dalle province limitrofe verso la frazione di Osimo.. Undici carri allegorici e decine di figuranti trasformeranno le strade di Passatempo tra il 1 e il 3 maggio 2026 per l’ottava edizione del Carnevale Arrio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Passatempo si tinge di colori: l’ottava edizione del Carnevale Arrio Notizie correlate Carnevale Arrio con carri e maschere a Passatempo di OsimoOSIMO - Carnevale Arrio, ormai una tradizione del folklore marchigiano, consiste in una sfilata in maschera di carri carnevaleschi, allestiti dai... Cervia si tinge di colori: 200 maestri del vento a ArteventoIl litorale di Pinarella, a Cervia, si prepara a trasformarsi in un palcoscenico sospeso tra terra e cielo con l’imminente apertura della 46ª...