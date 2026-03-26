Bergamo si accende per l’Italia | festa azzurra e tifosi irlandesi in città - Foto

Bergamo ha ospitato giovedì 26 marzo una partita di calcio valida per la semifinale playoff della nazionale contro l’Irlanda del Nord. La gara si è svolta alle 20.45 ed è stata trasmessa su Rai1. Allo stadio erano presenti circa 150 sindaci tra il pubblico, mentre i biglietti sono andati esauriti prima dell’evento. La città si è accesa con l’entusiasmo dei tifosi italiani e irlandesi.

IL MATCH. Nella serata di giovedì 26 marzo (20.45, Rai1) la semifinale playoff della Nazionale contro l’Irlanda del Nord: 150 sindaci allo stadio, biglietti esauriti. Bergamo si è tinta di azzurro, ma non solo. In città, fin dalla mattina di giovedì 26 marzo, si notano tanti tifosi irlandesi arrivati per sostenere la loro nazionale: sciarpe verdi al collo, cori e un clima festoso che anima il centro e le vie attorno allo stadio. Un’atmosfera internazionale che accompagna l’attesa per la semifinale playoff verso il Mondiale 2026. Questa sera (ore 20.45, diretta Rai1) gli Azzurri affrontano l’Irlanda del Nord con in palio la finale del 31 marzo contro Bosnia o Galles. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo si accende per l’Italia: festa azzurra e tifosi irlandesi in città - Foto Articoli correlati Leggi anche: A Bergamo si accende il Braciere olimpico. Folla e festa in centro, De Roon: «Lo sport unisce» - Foto e video della Fiaccola Conceicao si lascia andare dopo Juve Pisa: il messaggio sui social accende i tifosi bianconeri – FOTOdi Redazione JuventusNews24Conceicao esulta sui social dopo la straripante vittoria casalinga contro i toscani e infiamma tutto il popolo bianconero:... Approfondimenti e contenuti su Bergamo si accende per l'Italia festa... Discussioni sull' argomento Tutti i pensieri del prof. Caudano prima di Bayern-Atalanta. I tanti 1-6 che sosteniamo nella vita. Poi accende la tv; Dalle uova… al cinema: si accende il 2026 della Pro Loco di Alzano Lombardo; Atalanta-Verona 1-0, le pagelle: Zappacosta (7) decisivo, Carnesecchi (6,5) si fa trovare pronto; Mondiali, per la Nazionale in palio non c’è solo la gloria: quanto incassa l’Italia se si qualifica. Bergamo si accende per l’Italia: festa azzurra e tifosi irlandesi in città - FotoNella serata di venerdì 26 marzo (20.45, Rai1) la semifinale playoff della Nazionale contro l’Irlanda del Nord: 150 sindaci allo stadio, biglietti esauriti. ecodibergamo.it Oggi Reunion clamorosa. Mandate la vostra aura ai tre dietro a Bergamo. - facebook.com facebook Insegnante accoltellata a Bergamo, la lettera shock scritta dal 13enne x.com