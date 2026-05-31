Bergamo Historic Gran Prix rombo di motori sulle Mura - Foto e video

Durante la mattinata di domenica 31 maggio, più di 130 veicoli storici, tra auto e moto, sono stati esposti nelle strade di Città Alta a Bergamo durante il Bergamo Historic Gran Prix.

L’EVENTO. Oltre 130 auto e moto storiche esposte nella mattinata di domenica 31 maggio in Città Alta. Omaggio a Sandro Munari e alla Porsche 935. La corsa nel pomeriggio lungo le Mura. Bergamo è tornata a respirare il fascino delle grandi corse del passato con la 22esima edizione del Bergamo Historic Gran Prix, che domenica 31 maggio ha richiamato migliaia di appassionati lungo il suggestivo circuito delle Mura Venete. Oltre 130 tra automobili e motociclette storiche hanno animato la manifestazione, riportando in città l’atmosfera del celebre Gran Premio che nel 1935 vide il trionfo di Tazio Nuvolari al volante dell’Alfa Romeo P3. Fin dal mattino Colle Aperto si è trasformata in un museo a cielo aperto con l’esposizione dei mezzi e la tradizionale punzonatura. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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