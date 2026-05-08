Bergamo via Baioni | nell’area dismessa in arrivo un hotel

A Bergamo, in via Baioni, si sta pianificando la costruzione di un hotel 4 stelle superior all’interno di un’area dismessa. L’intervento riguarda l’ampliamento del centro Sportpiù, e la nuova struttura ricettiva farà parte di questo progetto di sviluppo. L’intervento è stato annunciato e fa parte di un intervento di riqualificazione dell’area.

L’INTERVENTO. La struttura ricettiva, 4 stelle superior, rientra nell’ambito dell’ampliamento del centro Sportpiù. Sarà pronta per gennaio 2027. Una nuova struttura ricettiva e sportiva sta sorgendo, passo dopo passo, in una porzione dell’area occupata dall’ex colorificio Migliavacca. I lavori, che si concluderanno a gennaio 2027, sono il frutto di un intervento architettonico destinato a ridefinire uno spazio che negli ultimi anni è stato segnato dall’abbandono, limitrofo alla Greenway ai piedi delle Mura, in prossimità di Sant’Agostino. Due anni fa si era provveduto alla demolizione dei vecchi edifici, propedeutica all’intervento di...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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