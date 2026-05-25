Da giugno partiranno lavori per oltre 600mila euro sui parchi di Bergamo, tra Trucca e Longuelo. Gli interventi interesseranno le staccionate, i percorsi, gli ingressi e l’area cani. Verranno riparate e sostituite le strutture deteriorate.

I LAVORI. Gli interventi riguarderanno le staccionate, i percorsi, gli ingressi e l’area cani. Verranno sistemate le strutture usurate. L’assessore Ruzzini: «Spazi cruciali nel tessuto urbano». Al parco della Trucca saranno posizionate nuove staccionate in acciaio corten invece del legno, negli anni «mangiato» dall’umidità, mentre a Longuelo, è previsto un tris di interventi con focus sulla tenuta idraulica del territorio (nel giardino «Rita Levi Montalcini» di via Mascagni, nel giardino dei gelsi e il nuovo passaggio pedonale tra le vie Longuelo e Mascagni). Si lavorerà anche sulla connessione dei luoghi verdi e delle relazioni, perché a volte basta una panchina e berceau fiorito per farne nascere di nuove. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Parchi a Bergamo, restyling alla Trucca e a Longuelo. Da giugno lavori per oltre 600mila euro

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