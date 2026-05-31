L’Italia ha mantenuto le scorte di petrolio e gas sufficienti per l’estate. Le riserve di petrolio si attestano intorno ai 12 milioni di tonnellate equivalenti, mentre gli stoccaggi di gas coprono il 56 per cento del fabbisogno nazionale. Questi dati indicano che il paese è in grado di garantire il rifornimento di carburanti durante il periodo estivo, contribuendo a stabilizzare i prezzi alla pompa.

Con scorte di petrolio prossime ai 12 milioni di tonnellate equivalenti e stoccaggi di gas in grado di immagazzinare il 56 per cento del fabbisogno nazionale, l’Italia guarda all’estate con discreta tranquillità. Almeno dal punto di vista energetico. Difficilmente gli automobilisti troveranno i distributori senza carburante per fare il pieno. E sono, al momento, alquanto improbabili un’ondata di cancellazioni di voli per la mancanza di jet fuel o stop alle produzioni industriali per una riduzione nelle erogazioni di metano. Certo, c'è da fare i conti con le oscillazioni dei prezzi – ieri per un litro di benzina self serviva 1,946 euro, per uno di gasolio 2,013 – anche se i produttori non si aspettano nuove impennate. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Benzina, produzione e scorte in Italia: è salvo il pieno estivo (e anche i prezzi tengono)

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