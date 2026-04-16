Dopo settimane di aumenti continui, i prezzi di benzina e diesel hanno registrato un calo significativo. Le tariffe alla pompa sono diminuite di circa 2,5 euro per il pieno, portando una riduzione dei costi per gli automobilisti. La diminuzione si è verificata dopo un periodo di rialzi costanti, che avevano interessato varie aree del paese. La variazione si riflette sui prezzi praticati alle stazioni di servizio.

Dopo settimane in cui il prezzo dei carburanti aveva registrato una crescita costante, riportando benzina e diesel su livelli particolarmente elevati, il mercato segnala finalmente un’inversione di tendenza, con una discesa che resta contenuta ma che introduce un primo elemento di stabilizzazione in un contesto ancora fortemente esposto alla volatilità internazionale. Il picco era stato raggiunto il 9 aprile, quando la benzina aveva toccato una media nazionale di 1,792 euro al litro e il gasolio aveva superato i 2,184 euro, con valori ancora più alti lungo la rete autostradale, dove i prezzi avevano oltrepassato rispettivamente quota 1,82 e 2,20 euro al litro.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Benzina e diesel, i prezzi scendono: fino a 2,5 euro in meno sul pieno

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