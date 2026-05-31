L’Italia si avvicina all’estate con i serbatoi di benzina pieni e i prezzi sotto controllo. Nonostante le tensioni geopolitiche legate alla guerra in Medio Oriente e le ripercussioni sullo Stretto di Hormuz, non sono segnalate criticità significative nel settore energetico. Le scorte di carburante risultano stabili e la distribuzione di benzina e altri combustibili non presenta disservizi. La situazione attuale permette di affrontare la stagione estiva senza problemi evidenti nel settore dei carburanti.

Nonostante le tensioni geopolitiche legate alla guerra in Medio Oriente e le ripercussioni sullo Stretto di Hormuz, l’Italia si prepara ad affrontare l’estate senza particolari criticità sul fronte dei carburanti. Le scorte nazionali di petrolio, i livelli di stoccaggio del gas e la capacità di raffinazione interna mettono il Paese in una posizione di relativa sicurezza, almeno nel breve periodo. Secondo gli ultimi dati del settore energetico, le riserve italiane di greggio si attestano intorno ai 12 milioni di tonnellate equivalenti, mentre gli stoccaggi di gas coprono all’incirca il 56% del fabbisogno nazionale. Numeri che, in vista del... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Benzina e scorte energetiche: l’Italia verso l’estate con i serbatoi pieni e prezzi sotto controllo

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