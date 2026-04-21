Le riserve idriche della Sicilia sono attualmente al massimo livello e garantiscono un approvvigionamento adeguato per la stagione estiva. Le acque nei bacini di accumulo sono piene e non ci sono segnali di carenze imminenti. La situazione delle risorse idriche sull'isola si mantiene stabile e soddisfacente, assicurando il supporto necessario per le attività agricole, domestiche e turistiche durante i mesi più caldi.

Le risorse idriche della Sicilia sono più che sufficienti ad affrontare con serenità la prossima stagione estiv a. È la stima fornita dall’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, guidata dal segretario generale ad interim Carmelo Frittitta, sulla base degli ultimi dati appena raccolti. Il report mensile, aggiornato al primo aprile e appena pubblicato, evidenzia che gli invasi registrano un livello di acqua superiore del 58% rispetto allo stesso mese del 2025 e del 9% rispetto al marzo scorso, che aveva già registrato un incremento significativo della disponibilità idrica grazie alle abbondanti piogge e ai lavori che hanno consentito di captare maggiormente quest’acqua.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Invasi pieni d'acqua": la Sicilia verso l'estate con serenità

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