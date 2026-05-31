Il commissario tecnico della Nazionale italiana ha annunciato un cambiamento improvviso. In queste ore si sono susseguiti sviluppi riguardanti la guida della squadra, con decisioni che hanno sorpreso gli addetti ai lavori. Non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi di questa scelta, né sui tempi di eventuali sostituzioni. La situazione resta in evoluzione e ulteriori comunicazioni sono attese nelle prossime ore.

Colpo di scena per quel che concerne la panchina azzurra: ecco cosa sta succedendo, tutti i dettagli. Dopo la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali e il conseguente addio di Gattuso, in Italia continua a tenere banco la questione relativa al nuovo commissario tecnico della Nazionale. I nomi che circolano sono diversi, da Antonio Conte a Roberto Mancini, ma nelle ultime ore è spuntata una clamorosa candidatura. Rafa Benitez (Ansa) – Calciomercato.It Si tratta dello spagnolo Rafa Benitez, che in passato ha allenato anche Inter e Napoli. Ecco quanto ammesso in merito a questa suggestione dal 66enne originario di Madrid ai microfoni di ‘Sky Sport’: “ Diventare il commissario tecnico della Nazionale italiana? Sto migliorando il mio italiano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Benitez ct della Nazionale italiana, annuncio pazzesco in queste ore

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