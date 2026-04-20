Le indiscrezioni sul possibile incarico di Antonio Conte come nuovo ct della nazionale hanno suscitato reazioni ufficiali. Giovanni Malagò, attuale candidato alla presidenza della FIGC, ha confermato che non ci sono trattative in corso e ha ribadito la sua posizione in modo diretto. Queste dichiarazioni sono arrivate dopo diverse settimane di rumor e speculazioni sul futuro della guida tecnica della rappresentativa nazionale.

Le voci che accostano Antonio Conte alla panchina della Nazionale hanno portato all’intervento anche di Giovanni Malagò, primo candidato alla presidenza della FIGC. Intervenuto oggi in conferenza stampa, ha frenato le notizie e affermato di non aver parlato con nessuno. Malagò: “Ottimi rapporti con gli allenatori accostati alla Nazionale, ma.”. Nella conferenza stampa indetta al termine dell’incontro con l’assemblea dei club di Serie A, Giovanni Malagò ha risposto anche in merito al possibile ct della Nazionale e in particolare sul nome di Allegri. La sua risposta è stata questa: “Allegri e altri allenatori che ho letto come possibili candidati come ct sono persone con cui ho un buon rapporto e che stimo, ma non ho parlato ancora con nessuno, visto che non so ancora se mi candiderò”.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte ct della Nazionale? Anche Malagò risponde: annuncio netto

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