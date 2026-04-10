La Federazione ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore ad interim della nazionale. La scelta riguarda un tecnico che guiderà la squadra nelle partite amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia. L’annuncio rappresenta l’ultimo passaggio prima dell’inizio delle partite, dopo settimane di indiscrezioni e attese. Il nuovo tecnico assumerà il ruolo temporaneo fino a ulteriori decisioni sulla guida tecnica a lungo termine.

Non c’erano dubbi sul prescelto, ovvero Silvio Baldini, già selezionatore dell’Under 21. Sarà lui, in attesa che venga nominato il vero erede del sopracitato Gattuso, a guidare la Nazionale maggiore nelle sfide amichevoli con Lussemburgo e Grecia del prossimo giugno. “A giugno l’Italia tornerà in campo per due amichevoli, sarà Silvio Baldini a guidare gli Azzurri nei match con Lussemburgo e Grecia. Il tecnico dell’Under 21 siederà sulla panchina della Nazionale in occasione degli incontri in programma il 3 e il 7 giugno allo Stade de Luxembourg e al Pankritio Stadium di Candia. Il nuovo CT – Conte o Mancini? – comincerà il percorso in Nations League a settembre. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Nazionale, ecco il nuovo CT (ad interim): annuncio UFFICIALE della Federazione

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La Nazionale Azzurra riparte da Silvio Baldini. Il CT dell'Under 21 sarà in panchina per le due amichevoli di giugno. È la scelta giusta E chi sarà il prossimo commissario tecnico dell'Italia - facebook.com facebook

Il #PLD nazionale diffonde un testo (con tanto di foto del loro segretario, @marattin che stringe la mano a @CarloCalenda) in cui dichiara che a #Venezia ci sono solo due candidature: quella dei due pollai, di sx e di dx rispettivamente. E che loro stanno salda x.com