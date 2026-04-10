Nazionale ecco il nuovo CT ad interim | annuncio UFFICIALE della Federazione
La Federazione ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore ad interim della nazionale. La scelta riguarda un tecnico che guiderà la squadra nelle partite amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia. L’annuncio rappresenta l’ultimo passaggio prima dell’inizio delle partite, dopo settimane di indiscrezioni e attese. Il nuovo tecnico assumerà il ruolo temporaneo fino a ulteriori decisioni sulla guida tecnica a lungo termine.
Non c’erano dubbi sul prescelto, ovvero Silvio Baldini, già selezionatore dell’Under 21. Sarà lui, in attesa che venga nominato il vero erede del sopracitato Gattuso, a guidare la Nazionale maggiore nelle sfide amichevoli con Lussemburgo e Grecia del prossimo giugno. “A giugno l’Italia tornerà in campo per due amichevoli, sarà Silvio Baldini a guidare gli Azzurri nei match con Lussemburgo e Grecia. Il tecnico dell’Under 21 siederà sulla panchina della Nazionale in occasione degli incontri in programma il 3 e il 7 giugno allo Stade de Luxembourg e al Pankritio Stadium di Candia. Il nuovo CT – Conte o Mancini? – comincerà il percorso in Nations League a settembre. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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La Nazionale Azzurra riparte da Silvio Baldini. Il CT dell'Under 21 sarà in panchina per le due amichevoli di giugno. È la scelta giusta E chi sarà il prossimo commissario tecnico dell'Italia - facebook.com facebook
Il #PLD nazionale diffonde un testo (con tanto di foto del loro segretario, @marattin che stringe la mano a @CarloCalenda) in cui dichiara che a #Venezia ci sono solo due candidature: quella dei due pollai, di sx e di dx rispettivamente. E che loro stanno salda x.com