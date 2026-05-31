Dal primo luglio, il Frecciarossa fermerà a Benevento, migliorando i collegamenti ferroviari con altre città italiane. La novità riguarda un potenziamento delle tratte ad alta velocità, che coinvolge direttamente la stazione locale. La decisione è stata ufficializzata con un comunicato, senza ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione o sugli orari specifici del servizio. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali modifiche alle frequenze o sui costi dei biglietti.

Dal primo luglio prossimo il Frecciarossa che collegherà la Campania alla propaggine orientale della Puglia, con capolinea Lecce e Napoli Centrale, effettuerà fermata anche a Benevento. A renderlo noto è il sindaco di Clemente Mastella, che in una nota sottolinea l’importanza strategica della novità per il territorio sannita. “Il Frecciarossa che collegherà dal primo luglio prossimo venturo la Campania alla propaggine orientale della Puglia (Lecce-Napoli Centrale i due capolinea) effettuerà fermata a Benevento. È un’ottima notizia che da un canto conferma la centralità infrastrutturale di Benevento nei collegamenti di media e vasta scala e dall’altro offre un’ulteriore opportunità turistica alla Città sia in entrata sia in uscita, per i benefici che deriveranno per il turismo balneare dei sanniti”, scrive il primo cittadino. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Benevento, il Frecciarossa farà tappa in città dal primo luglio

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