I funzionari hanno segnalato ai gestori dei negozi di lusso di aver ricevuto fondi pubblici destinati all’accoglienza dei migranti. È stato evidenziato che circa 1,3 milioni di euro sono stati utilizzati per acquisti di beni di lusso, tra cui borse Chanel. Non sono stati forniti dettagli su chi abbia autorizzato tali spese o come siano stati effettuati i controlli sui fondi pubblici impiegati.

? Punti chiave Come hanno fatto i funzionari a segnalare i controlli ai gestori?. Chi ha autorizzato l'acquisto di borse Chanel con i fondi pubblici?. Perché i controlli della Prefettura e dell'ONU sono stati vanificati?. Quali servizi essenziali sono stati tagliati per finanziare i viaggi extralusso?.? In Breve Consorzio Maleventum gestito tra 2014 e 2018 con 20 milioni di euro ministeriali.. Funzionario Felice Panzone avvertiva i gestori dell'arrivo ispettori Asl, Nas e Onu.. Dirigenti Maria Rita Circelli e Giuseppe Canale non applicavano sanzioni contrattuali previste.. Gestori Renza Fusco, Elio Ouechtati, Giuseppe Caligiure e Giovanni Pollastro coinvolti nell'inchiesta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento, fondi migranti in shopping di lusso: 1,3 milioni di danno

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Quando i fondi destinati ai migranti diventano un bancomat per lo shopping di lusso. A Benevento,…

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