A Pietrelcina, il campo di calcio locale rischia di chiudere, suscitando preoccupazioni tra la comunità. La gestione del terreno è al centro di un possibile intervento che potrebbe portare alla perdita dello spazio sportivo. La situazione ha generato timori di restare senza un punto di riferimento per il calcio nel territorio. La preoccupazione si concentra sulla possibilità di una chiusura definitiva, che potrebbe compromettere l’attività sportiva nel centro.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è una comunità che inizia a temere di poter perdere il calcio nel proprio centro e si sa che nelle realtà piccole, se si toglie questo sport, si rischia di farlo ‘morire’ nel vero senso della parola. Ovviamente è tutto in fase embrionale, nulla di definitivo, pare che ci sia stato solo un incontro e la presenza di commissari sul posto per valutare la fattibilità. Si tratta di Pietrelcina e del Benevento Calcio, con quest’ultimo che avrebbe intenzione di poter sfruttare la struttura per allenamenti e gare del settore giovanile sannita, affiancando all’Avellola un’altra struttura all’avanguardia per permettere di avere più possibilità nelle gare e negli allenamenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento e il campo di calcio a Pietrelcina: il rischio di diventare ‘ospiti’ in casa propria

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Dai lasciatelo secco il campo sennò quelli della Juve scivolano daiiiiii reddit

la gazzetta manco piu' buona per accendere il fuoco perche' si sa la merda brucia male ed emana odore #cairovattene da Torino e anche da #rcs x.com

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