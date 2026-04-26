Oreste Vigorito si è recato nella chiesa principale di Pietrelcina per celebrare la promozione del Benevento. Durante l'evento, ha partecipato a una cerimonia religiosa, sottolineando il legame tra la squadra e il territorio. La cerimonia si è svolta in un'atmosfera di raccoglimento, con la presenza di alcuni rappresentanti della società e tifosi. Vigorito ha rivolto alcune parole ai presenti, senza fare annunci ufficiali.

?? Cosa sapere Oreste Vigorito celebra la promozione del Benevento nella Chiesa Madre di Pietrelcina. Il presidente ribadisce l'impegno sportivo durante l'apertura della sagra Slow Food locale. Oreste Vigorito ha partecipato alla celebrazione mattutina nella Chiesa Madre Santa Maria degli Angeli di Pietrelcina, dove Padre Pio officiò la sua prima messa, segnando l'avvio dei festeggiamenti per il presidente del Benevento calcio appena promosso in serie B. L'atmosfera solenne che ha avvol .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vigorito a Pietrelcina: tra fede e promesse per il Benevento

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Grande festa all’esterno dallo stadio Ciro Vigorito per la promozione del Benevento in serie B. Dopo il match con l’Audace Cerignola (finito 2-2) i tifosi hanno atteso il pullman giallorosso per applaudire i protagonisti di questa magica stagione. di Anna Liberato - facebook.com facebook