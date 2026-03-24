ASL Benevento incontro con i Sindaci di Pietrelcina Pesco Sannita e Pago Veiano | focus sui servizi territoriali

Presso la sede centrale dell’ASL Benevento si è svolto un incontro con i sindaci dei comuni di Pietrelcina, Pesco Sannita e Pago Veiano. L’obiettivo dell’appuntamento è stato discutere sui servizi territoriali offerti nel territorio. La riunione ha coinvolto rappresentanti locali e dirigenti sanitari, con l’intento di affrontare questioni legate alla salute pubblica e all’organizzazione dei servizi sanitari nei rispettivi comuni.

Tempo di lettura: 2 minuti Presso la sede centrale dell’ ASL Benevento, in via Oderisio, il Direttore Generale, Tiziana Spinosa, ha incontrato i Sindaci di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, di Pesco Sannita, Nicola Gentile, e di Pago Veiano, Mauro De Ieso, per un confronto istituzionale sui principali temi legati al rafforzamento dell’assistenza sanitaria sul territorio. Nel corso del confronto, svoltosi in un clima di collaborazione e piena sintonia, sono stati affrontati diversi temi strategici per il miglioramento dell’assistenza ai cittadini. In particolare, l’attenzione si è concentrata sul potenziamento della medicina generale, sullo sviluppo della telemedicina e sull’incremento degli screening oncologici, strumenti fondamentali per garantire una presa in carico sempre più efficace e capillare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ASL Benevento, incontro con i Sindaci di Pietrelcina, Pesco Sannita e Pago Veiano: focus sui servizi territoriali Articoli correlati Sanità, FdI Sannio incontra la direzione ASL: focus su servizi territoriali e prevenzione“Si è svolto nella giornata di ieri, presso la sede della Direzione generale della ASL di Benevento, un incontro tra una delegazione di Fratelli... “A difesa della Costituzione”: incontro pubblico a Pesco Sannita sulle ragioni del NOTempo di lettura: < 1 minutoIl Comitato per il NO delle circoscrizioni di Pago Veiano, Pesco Sannita e Pietrelcina organizza un importante momento di...