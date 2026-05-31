A Belgioioso, nel Pavese, il centro storico si trasforma in un villaggio medievale con giochi, spettacoli e attività dedicate a tutte le età. L’evento permette ai partecipanti di vivere un’esperienza che richiama il passato, riportando in vita il periodo medievale attraverso varie iniziative. La manifestazione coinvolge adulti, ragazzi e bambini, offrendo un’immersione totale nell’atmosfera di un’epoca storica. La città si anima con eventi che ripropongono le tradizioni e le atmosfere del medioevo.

BELGIOIOSO (Pavia) Il tempo sembra essersi fermato a Belgioioso e la storia prende forma. Oggi la città torna al medioevo con giochi, spettacoli e attività che faranno vivere ad adulti, ragazzi e bambini un’esperienza unica. Il programma si aprirà alle 10 con la Contrada delle contrade e gli sbandieratori, torneo di scherma al tocco e i falconieri. L’intera città sarà coinvolta in una grande rievocazione diffusa accogliendo un vivace mercato medievale con artigiani e antichi mesti, mentre, giullari, musici e danzatori animeranno ogni angolo. Tra i momenti più attesi, le dimostrazioni di falconeria, le danze medievali, le evoluzioni degli sbandieratori e soprattutto la spettacolare tenzone tra cavalieri in armatura, che farà rivivere il fascino dei tornei d’epoca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Belgioioso medievale. Salto indietro nel tempo

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