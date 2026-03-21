Tutto il fascino di Velaria | Salto indietro nel tempo nella storia della marineria

Al molo Italia della Spezia, un gruppo di imbarcazioni storiche tra vele e legno ha attraccato, tra cui velieri, caravelle, brigantini, golette e galeoni. Queste navi sono state portate nel porto per essere esposte al pubblico, offrendo un esempio di come fosse la vita marittima nei secoli passati. L’evento ha richiamato appassionati e curiosi desiderosi di scoprire le caratteristiche di queste imbarcazioni d’epoca.