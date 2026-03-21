Tutto il fascino di Velaria | Salto indietro nel tempo nella storia della marineria
Al molo Italia della Spezia, un gruppo di imbarcazioni storiche tra vele e legno ha attraccato, tra cui velieri, caravelle, brigantini, golette e galeoni. Queste navi sono state portate nel porto per essere esposte al pubblico, offrendo un esempio di come fosse la vita marittima nei secoli passati. L’evento ha richiamato appassionati e curiosi desiderosi di scoprire le caratteristiche di queste imbarcazioni d’epoca.
Velieri, caravelle, brigantini, golette e galeoni sono arrivati al molo Italia della Spezia per Velarìa, il festival internazionale delle tradizioni marinare inaugurato ieri dal sindaco Pierluigi Peracchini, il vicesindaco Maria Grazia Frija, il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mar ligure orientale Bruno Pisano, il presidente della Regione Marco Bucci, l’ammiraglio Flavio Biaggi, comandante interregionale Marittimo Nord, con le note della fanfara ad aprire la cerimonia. Per tre giorni il Molo Italia diventa palcoscenico per i velieri, con l’opportunità per tutti di fare visite gratuite alla scoperta di uno spaccato antico della nostra marineria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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