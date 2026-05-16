Montefranco giornata medievale | Un salto nel 1400 tra tamburi sbandieratori spade sapori e antichi misteri

Nel borgo di Montefranco si svolgerà una giornata dedicata all’epoca medievale, con eventi e spettacoli lungo le vie e i vicoli del centro storico. La manifestazione prevede l’uso di tamburi, sbandieratori, spettacoli con spade e la presenza di sapori antichi. Durante l’intera giornata saranno organizzate attività e rappresentazioni che ricreano l’atmosfera del XIV secolo, coinvolgendo i visitatori in un viaggio nel passato tra musica, combattimenti e tradizioni. La manifestazione invita il pubblico a immergersi in un’atmosfera storica e autentica.

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