Nella regione della Bassa Sambre in Belgio è caduta una quantità di pioggia superiore ai 100 millimetri, causando l'intrappolamento di alcune auto. Le precipitazioni intense hanno interessato la zona, con temporali ancora in atto. Attualmente, le autorità monitorano le aree più colpite e quelle a rischio di ulteriori rovesci. La situazione si sta evolvendo con condizioni meteorologiche ancora instabili sopra la regione.

? Punti chiave Come si stanno rigenerando i temporali sopra la Bassa Sambre?. Quali zone sono ora a rischio per la nuova linea temporalesca?. Perché le strade si sono trasformate in corsi d'acqua così velocemente?. Chi deve intervenire per soccorrere gli automobilisti rimasti isolati sulla R3?.? In Breve Accumuli superiori a 100 mm tra nord di Charleroi e ovest di Nivelles.. Viabilità interrotta sulla R3 per allagamento totale della carreggiata.. Nuova linea temporalesca in sviluppo tra Tournai e Lessines.. Rischio esondazione per i bacini idrografici della Bassa Sambre.. Allerta meteo in Belgio: temporali autorigeneranti colpiscono la Bassa Sambre. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Belgio, pioggia infinita nella Bassa Sambre: 100 mm e auto intrappolate

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