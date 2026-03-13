Il 14 marzo 2026, la Lombardia si trova a fronteggiare un episodio meteorologico con 100 millimetri di pioggia e venti che raggiungono i 50 kmh. Le precipitazioni intense interessano varie zone della regione, mentre il vento si fa sentire lungo la pianura e in alcune aree collinari. Non sono segnalati danni o incidenti gravi finora.

Il 14 marzo 2026 la Lombardia si prepara ad affrontare un episodio meteorologico significativo, caratterizzato da forti piogge e venti moderati che potrebbero interessare l’intera regione. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione ha attivato un’allerta gialla ordinaria per il rischio idraulico e idrogeologico a partire dal mezzogiorno di sabato. I dati indicano accumuli di pioggia compresi tra i 50 e gli 80 millimetri nelle dodici ore sul milanese, con picchi locali fino a 100 mm sul varesotto. L’impatto concreto su Milano e provincia sarà determinato dalla combinazione di precipitazioni intense e raffiche di vento orientali che raggiungeranno i 50 kmh sulla pianura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia sotto l’acqua: 100 mm di pioggia e vento a 50 km/h

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