Beautiful anticipazioni americane | Ridge diviso tra l’amore per Brooke e l’affetto per Steffy
Nel prossimo arco di puntate di Beautiful, Ridge Forrester si troverà a dover fare i conti con un conflitto interiore. Da un lato, il suo cuore è rivolto a Brooke, dall’altro, prova affetto per Steffy. La storyline si svilupperà attraverso scene che mostrano la sua lotta tra due sentimenti contrastanti, senza che siano prese decisioni definitive. La tensione tra i personaggi continuerà a crescere, creando attesa tra i fan.
Nel corso delle prossime puntate di Beautiful assisteremo a una guerra interiore che dovrà affrontare Ridge Forrester. L’uomo sarà infatti combattuto tra l’amore che prova per Brooke Logan e l’affetto che nutre per la figlia Steffy. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Trame americane Beautiful: Brooke aspira alla carica di amministratore delegato. Il successo della nuova linea di lingerie Brooke’s Bedroom porta la Logan a una richiesta piuttosto imbarazzante a Ridge. La donna chiede infatti al compagno di poter occupare la carica di amministratore delegato alla Forrester Creation, carica che fino a quel punto è stata di Steffy. A spingerla a fare una riciesta simile al compagno è sua figlia Hope, che come sappiamo è piuttosto scontenta del suo ruolo all’interno dell’azienda. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Beautiful Anticipazioni Americane: Unalleanza impensabile Tra Sheila E Steffy!
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