Beautiful anticipazioni 25 marzo 2026 | Ridge fa una proposta a Brooke Steffy si ribella

Il 25 marzo 2026, su Canale 5, andrà in onda un nuovo episodio di Beautiful con alcuni sviluppi significativi. Ridge proporrà qualcosa a Brooke, mentre Steffy reagirà in modo deciso a determinate situazioni. La puntata promette di portare ulteriori dettagli sulla dinamica tra i personaggi principali e i loro rapporti.

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 25 marzo 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento? Gli spoiler rivelano che Ridge ha provato a placare la tensione nata tra la figlia e Hope e durante il confronto ha dato ragione a Steffy. Lo stilista organizzerà una riunione alla Forrester Creations alla quale parteciperanno Carter, Hope, Steffy e Brooke. Il motivo della riunione? Ridge offrirà a Brooke la possibilità di diventare il nuovo co-amministratore delegato della Forrester subentrando quindi a lui. L'iniziativa dello stilista però non verrà assolutamente accettata da Steffy. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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