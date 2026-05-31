I giudici hanno ricostruito che Emanuela Aiello non ha mai preso misure per proteggere la bambina di due anni, che è morta. La ricostruzione si basa su testimonianze e accertamenti che indicano un mancato intervento da parte dell’adulta prima del decesso. La posizione legale si focalizza sull’assenza di azioni di tutela nei confronti della minore. La vicenda riguarda anche comportamenti precedenti della donna, secondo quanto emerso dall’indagine.

I magistrati ricostruiscono il comportamento di Emanuela Aiello prima della morte della bambina. Una bambina di appena due anni morta a Bordighera dopo mesi di presunti maltrattamenti, una madre accusata di non averla mai difesa e una serie di testimonianze che stanno facendo emergere un quadro sempre più drammatico. È quanto emerge dagli atti dell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bimba deceduta dopo quello che gli investigatori descrivono come un lungo periodo di violenze e trascuratezza. Al centro delle accuse ci sono Emanuela Aiello e Emanuel Iannuzzi, entrambi destinatari di provvedimenti giudiziari con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte di minore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Beatrice morta a 2 anni, la ricostruzione shock dei giudici: ‘Non intervenne mai per proteggerla’

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