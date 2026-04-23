Per anni si finge avvocato e firma false sentenze dei giudici in Usa | coppia scopre di non aver mai divorziato

Una donna di 38 anni, che si spacciava per avvocato, ha firmato sentenze false dei giudici negli Stati Uniti per diversi anni. La sua attività ha coinvolto decine di persone prima che fosse arrestata dalla polizia metropolitana di Las Vegas. La coppia coinvolta ha scoperto di non aver mai concluso il divorzio, portando alla luce la vicenda. Le autorità stanno ora indagando sulle modalità con cui la donna ha operato e sulle eventuali vittime.

La 38enne finta avvocata avrebbe agito per anni ingannando decine di vittime prima di essere arrestata dalla polizia metropolitana di Las Vegas. Tra le sue vittime anche una coppia che credeva di avere legalmente divorziato e che ha scoperto che in realtà i documenti riportavano una firma falsa del giudice.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Siracusa, avvocato sanzionato per aver usato quattro sentenze inventate dell’AIUn avvocato di Siracusa è stato sanzionato e dovrà pagare 30mila euro per aver portato in tribunale quattro precedenti giurisprudenziali... Leggi anche: “Netflix chiude la porta a Harry e Meghan dopo cinque anni”: lo riporta il magazine “Variety”. L’avvocato della coppia: “Ricostruzioni false” Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Villa Borghese, si finge guardia giurata e usa lo spray al peperoncino per rubare un Iphone; Oggiono, si finge un carabiniere e sottrae 10mila euro a una donna di 88 anni: arrestato 36enne; Si finge chef a domicilio, poi narcotizza e rapina il cliente: in arresto; Studentessa morta a Roma dopo aver annunciato la laure, la psicologa: Imprigionata nel suo castello di menzogne. Per anni si finge avvocato e firma false sentenze dei giudici in Usa: coppia scopre di non aver mai divorziatoLa 38enne finta avvocata avrebbe agito per anni ingannando decine di vittime prima di essere arrestata dalla polizia metropolitana di Las Vegas ... fanpage.it Usa, la portaerei George H.W. Bush è arrivata in Medio Oriente - facebook.com facebook Il Chelsea e la sindrome dell'allenatore usa e getta. Rosenior paga per tutti. Ma chi siede sulla panchina di Stamford Bridge è solo l'anello più debole di un modello che non funziona. Di Michele Tossani x.com