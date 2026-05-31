Baturina parla di Sucic | Avete visto da soli come si è adattato all’Inter

Baturina ha commentato l’adattamento di Petar Sucic all’Inter, sottolineando come si sia integrato nella squadra. Ha affermato che, osservando da vicino, si può notare come il giocatore abbia affrontato con successo il suo inserimento. La discussione si è concentrata sul suo percorso di adattamento e sulla sua crescita all’interno del club. Baturina ha parlato anche della sua nazionale, senza approfondire altri dettagli o implicazioni.

di Stefano Cori Baturina in vista del Mondiale parlando della sua Croazia ha speso bellissime parole nei confronti di Petar Sucic. Baturina, calciatore offensivo che quest’anno si è messo in mostra con la maglia del Como, parlando della Croazia (sua Nazionale di appartenenza) in ottica Mondiale ha citato anche Petar Sucic. BATURINA APPLAUDE SUCIC «Sono tutti bravi ragazzi, conosco però Petar Su?i? da più tempo. Avete visto da soli come si è adattato all’Inter, ha collezionato più presenze di tutti i giocatori in questa stagione, il che la dice lunga su di lui». LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Il centrocampista al suo primo anno all’Inter ha saputo ritagliarsi in ruolo da subentrato molto importante. 🔗 Leggi su Internews24.com

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La scommessa vinta dell’Inter si chiama Petar Sucic: personalità da veterano e numeri da top player europeoPetar Sucic ha concluso la sua prima stagione con l’Inter con 54 presenze, 4 gol e 5 assist.