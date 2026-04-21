L'Inter ha raggiunto la finale di Coppa Italia dopo aver battuto il Como 3-2 in una partita ricca di emozioni. Calhanoglu si è distinto come il migliore in campo con un voto di 8,5, mentre Sucic ha segnato il gol decisivo con un voto di 7,5. Baturina ha messo in mostra buone qualità, ma il suo contributo non è stato sufficiente per evitare la sconfitta. La squadra di Chivu si prepara ora alla sfida decisiva.

Pazza Inter. La formazione di Chivu vola in finale di Coppa Italia eliminando il Como al termine di una sfida entusiasmante terminata 3-2 a vantaggio dei nerazzurri. Parte benissimo il Como che passa in vantaggio con Baturina che, servito a centro area, batte Martinez. Il secondo tempo comincia sulla falsariga del primo con Da Cunha che sigla il raddoppio. Sfida finita? Neanche per idea. I nerazzurri, trascinati da un Calhanoglu, slagono in cattedra e avviano l'insperata rimonta. Il turco prima segna con una conclusione da fuori area e poi pareggia con un colpo di testa a pochi minuti dalla fine. La gara sembra andare in direzione dei tempi supplementari, ma il subentrato Sucic completa la rimonta nel finale con un tiro al volo.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Inter-Como 3-2, pagelle: Calhanoglu (8,5) trascinatore, Sucic (7,5) gol vincente, Baturina (7) non basta. Nerazzurri in finale di Coppa Italia

Notizie correlate

L’Inter ribalta il Como 3-2 con Calhanoglu e Sucic: nerazzurri in finale di Coppa Italia con Atalanta o LazioDue gol di Calhanoglu poi la rete di Sucic portano l'Inter in finale di Coppa Italia (13 maggio).

Leggi anche: Coppa Italia: Inter-Como in diretta: lariani vicini al gol con Baturina e Ramon

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Como-Inter 3-4, rimonta nerazzurra con Thuram e Dumfries; Inter a un passo dallo Scudetto, +9 sul Napoli: 4-3 in casa del Como; Como-Inter 3-4, super rimonta dei nerazzurri che mettono le mani sullo scudetto. Chivu: Faccio come i miei colleghi: siamo vicini alla Champions; Il Como ci crede fino alla fine ma il secondo tempo dell'Inter è da scudetto.

PAGELLE e TABELLINO Inter-Como 3-2: Calhanoglu la ribalta da solo, Martinez provvidenziale. Van der Brempt annienta Dimarco, Zielinski presuntuosoPagelle Inter-Como ritorno delle semifinali di Coppa Italia: voti top e flop da Calhanoglu a Martinez e Sucic fino a Nico Paz ... calciomercato.it

Inter-Como 3-2, cronaca e tabellino: la ribaltano Calhanoglu (doppietta) e SucicL'Inter ha giocato due precedenti partite casalinghe contro il Como in Coppa Italia: ha vinto una volta nel 1958 nella fase a gironi e ha pareggiato la gara di andata degli ottavi di finale nel ... sport.sky.it

COPPA ITALIA I L'Inter batte 3-2 il Como in rimonta e vola in finale FOTO Sotto 2-0 a San Siro, i nerazzurri ribaltano tutto con una doppietta di Calhanoglu (al 69' e 86') e il gol di Susic all'89'. Per i lariani le reti di Baturina al 32' e Da Cunha al 49' #ANSA https:// facebook

#Acerbi tira giù #Douvikas e si porta via la maglia: Inter-Como, per Sozza è tutto ok x.com