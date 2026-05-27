La scommessa vinta dell’Inter si chiama Petar Sucic | personalità da veterano e numeri da top player europeo

Da forzainter.eu 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Petar Sucic ha concluso la sua prima stagione con l’Inter con 54 presenze, 4 gol e 5 assist. Il centrocampista croato ha mostrato personalità da veterano e ha avuto un ruolo importante nelle rotazioni della squadra tra campionato e competizioni europee. La sua presenza costante e i contributi offensivi hanno evidenziato il suo impatto positivo nel corso dell’anno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La prima stagione di Petar Sucic con la maglia dell’ Inter si è chiusa con un bilancio complessivo di 54 presenze, 4 gol e 5 assist, confermando l’ottimo impatto del centrocampista croato nelle rotazioni della squadra guidata da Cristian Chivu tra competizioni nazionali e internazionali. Come analizzato nell’approfondimento giornalistico pubblicato dal portale specializzato L’Interista, il percorso del giovane talento è iniziato ufficialmente un anno fa sul prestigioso palcoscenico del Mondiale per Club negli Stati Uniti, contesto nel quale ha collezionato le sue prime 4 apparizioni ufficiali in maglia nerazzurra. Il rendimento espresso dal... 🔗 Leggi su Forzainter.eu

la scommessa vinta dell8217inter si chiama petar sucic personalit224 da veterano e numeri da top player europeo
© Forzainter.eu - La scommessa vinta dell’Inter si chiama Petar Sucic: personalità da veterano e numeri da top player europeo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

L’Inter colpisce ancora da lontano: la perla di Petar Sucic riscrive le statisticheL’Inter continua a sorprendere con i suoi gol da fuori area, come dimostra il recente tentativo di Petar Sucic contro la Lazio.

L’Inter si prepara a blindare Petar Sucic: il croato è incedibile, ma occhio all’incognita MondialeL’Inter sta lavorando per rendere incedibile il centrocampista croato Petar Sucic, considerato un elemento chiave per il progetto futuro della...

petar sucic la scommessa vinta dellInter, Sucic: Felice di aver vinto due trofei al primo annoAl termine della finale di Coppa Italia vinta dall’Inter contro la Lazio è intervenuto in conferenza stampa Petar Sucic. lalaziosiamonoi.it

L'Inter vola? Dirige Sucic, il jolly che segna solo gol belliCon la Lazio ha sostituito Calhanoglu e l'ha fatto alla grande, come ribadito anche da Chivu nel post partita. Fin qui ha segnato 4 reti stagionali. Tutte di livello ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web