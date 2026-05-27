La scommessa vinta dell’Inter si chiama Petar Sucic | personalità da veterano e numeri da top player europeo
Petar Sucic ha concluso la sua prima stagione con l’Inter con 54 presenze, 4 gol e 5 assist. Il centrocampista croato ha mostrato personalità da veterano e ha avuto un ruolo importante nelle rotazioni della squadra tra campionato e competizioni europee. La sua presenza costante e i contributi offensivi hanno evidenziato il suo impatto positivo nel corso dell’anno.
La prima stagione di Petar Sucic con la maglia dell’ Inter si è chiusa con un bilancio complessivo di 54 presenze, 4 gol e 5 assist, confermando l’ottimo impatto del centrocampista croato nelle rotazioni della squadra guidata da Cristian Chivu tra competizioni nazionali e internazionali. Come analizzato nell’approfondimento giornalistico pubblicato dal portale specializzato L’Interista, il percorso del giovane talento è iniziato ufficialmente un anno fa sul prestigioso palcoscenico del Mondiale per Club negli Stati Uniti, contesto nel quale ha collezionato le sue prime 4 apparizioni ufficiali in maglia nerazzurra. Il rendimento espresso dal... 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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