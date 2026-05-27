La scommessa vinta dell’Inter si chiama Petar Sucic | personalità da veterano e numeri da top player europeo

Notizia in breve

Petar Sucic ha concluso la sua prima stagione con l’Inter con 54 presenze, 4 gol e 5 assist. Il centrocampista croato ha mostrato personalità da veterano e ha avuto un ruolo importante nelle rotazioni della squadra tra campionato e competizioni europee. La sua presenza costante e i contributi offensivi hanno evidenziato il suo impatto positivo nel corso dell’anno.