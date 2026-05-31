L'Inter valuta l'acquisto di Ndicka come possibile sostituto di Bastoni, che potrebbe lasciare il club. La Roma ha comunicato il prezzo del difensore ivoriano, rendendo più chiari i costi dell'operazione. La trattativa potrebbe svilupparsi durante la sessione di mercato estiva, con le parti coinvolte che monitorano la situazione. Nessuna ufficialità è stata ancora comunicata dai club interessati.

per il difensore ivoriano: occhio a cosa può accadere in estate. Il futuro di Bastoni e l’interesse per Evan Ndicka tengono banco in casa nerazzurra. Un incastro di mercato tutto da definire quello dell’ Inter, tra conferme e possibili colpi in entrata. Come sottolinea il Corriere della Sera, la situazione è «troppo per racchiudere tutto nel semplice sondaggio». Nel mirino dei nerazzurri c’è Evan Ndicka, difensore della Roma, la cui trattativa potrebbe accelerare qualora il futuro di Alessandro Bastoni prendesse direzioni diverse da quelle attese entro giugno. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bastoni via? L’Inter pensa a Ndicka per sostituirlo: la Roma fa il prezzo

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