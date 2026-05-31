Il GMV ha perso la prima partita della finale dei play-off di Divisione Regionale 2 contro la squadra di Livorno. La gara si è svolta sul campo della squadra favorita, e questa è stata la prima sfida della serie.

Pisa, 31 maggio 2026 – Niente da fare per il GMV, in gara uno della finale dei play-off di Divisione Regionale 2, sul campo della favorita Fortezza Livorno. Contro la squadra più esperta e di qualità del girone, i ragazzi di Cinzia Piazza, Daniele Meschinelli e Nicola Daini, forse vittime dell’emozione, hanno trovato una giornata no in attacco, come attestano le percentuali del 20% di realizzazione nel tiro da tre punti e del 25% nelle conclusioni da due, inseguendo i padroni di casa nei primi due quarti, per poi crollare definitivamente nel terzo, da sempre tallone d’Achille dei biancoverdi.. LA CRONACA – Il primo periodo inizia in equilibrio, con il GMV in grado di esprimersi bene in attacco, ma gli uomini di coach Parcesepe riescono ad approfittare molto meglio degli errori difensivi pisani, finendo in vantaggio per 19-14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, un GMV emozionato e sprecone perde a Livorno gara uno della finale play-off di DR2

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