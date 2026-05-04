Nel primo quarto di gara 1 dei play-off di Divisione Regionale 2, il GMV ha mostrato un buon ritmo, con un attacco di squadra efficace e una difesa compatta. Tuttavia, il match si è concluso con una sconfitta per la squadra ospite sul campo della Libertas Liburnia Livorno. La partita si è svolta il 4 maggio 2026 e rappresenta il primo step della serie playoff.

Pisa, 4 maggio 2026 – Un ottimo primo quarto, giocato di squadra in attacco e con determinazione in difesa, ha illuso il GMV, in gara1 dei play-off di Divisione Regionale 2, sul campo della Libertas Liburnia Livorno. Lo slancio dei ragazzi di Cinzia Piazza, Daniele Meschinelli e Nicola Daini è diminuito però già prima del riposo, per poi scomparire del tutto in avvio di ripresa, quando i padroni di casa, con un eloquente 28-1, hanno messo le mani sull’incontro. A niente infatti è valsa, nell’ultimo periodo, la reazione dei biancoverdi, per lo più affidata alle triple di Gorini, con i locali che hanno vinto a mani basse un match nato sotto altri auspici.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, passo falso a Livorno del GMV, in gara1 dei play-off di DR2, sul campo di Liburnia

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