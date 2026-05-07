Basket il GMV domina gara2 dei play-off di DR2 e accede alla bella di Livorno

Il GMV ha vinto gara due del primo turno dei play-off di Divisione Regionale 2, mantenendo il vantaggio durante tutta la partita e gestendo con attenzione i momenti difficili. La squadra ha concluso la partita con un risultato che le permette di accedere alla sfida decisiva contro la Libertas Liburnia, che si terrà domenica prossima al PalaBastia di Livorno. La gara si è giocata con intensità e continuità fino alla fine.

Pisa, 7 maggio 2026 – Con una condotta di gara sempre al comando, ed una gestione illuminata dei momenti di crisi, il GMV si aggiudica gara due del primo turno dei play-off, in Divisione Regionale 2, e costringe così la Libertas Liburnia allo spareggio di domenica prossima, al PalaBastia di Livorno. Lo slancio iniziale dei ragazzi di Cinzia Piazza, Daniele Meschinelli e Nicola Daini, tra cui è rientrato Di Carlo dopo la squalifica, non è diminuito nella ripresa, in cui i biancoverdi hanno superato i momenti critici, per cogliere un meritato successo finale.. LA CRONACA – Avvio di gara vibrante e spettacolare, con le due squadre che partono molto forte ed in equilibrio, con errori difensivi da una parte e dall'altra: il primo quarto si conclude tuttavia con un canestro di vantaggio per i biancoverdi di casa ( 18-16 ).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, il GMV domina gara2 dei play-off di DR2, e accede alla bella di Livorno Notizie correlate Basket, passo falso a Livorno del GMV, in gara1 dei play-off di DR2, sul campo di LiburniaPisa, 4 maggio 2026 – Un ottimo primo quarto, giocato di squadra in attacco e con determinazione in difesa, ha illuso il GMV, in gara1 dei play-off... Basket, ultimi impegni per DREAM Pisa e GMV prima dei play-off, in DR2Pisa, 17 aprile 2026 – A due giornate dalla conclusione della regular season, nel campionato di Divisione Regionale 2, girone D, le otto squadre che... Contenuti di approfondimento Basket, il GMV chiude a Ponsacco la regular season, in DR2I ragazzi di Cinzia Piazza attendono questa e le gare delle altre compagini già qualificate, per capire chi affronteranno ai play-off ... sport.quotidiano.net Basket, il San Salvatore Selargius domina a SalernoLa Nuova Icom San Salvatore Selargius ritrova la vittoria e consolida il sesto posto nel girone A di Serie A2 Femminile, imponendosi con autorità al PalaSilvestri. Contro la Salerno Basket ’92 finisce ... unionesarda.it