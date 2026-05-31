La Pontremolese retrocede in basket dopo la sconfitta contro la scuola basket Prato, con il punteggio di 59-51. La squadra pratesi ha prevalso nel finale, portando a casa la vittoria e condannando i rivali alla retrocessione. La partita si è conclusa con Baldi, Lotti, Masi, Berillo, Mannelli, Nardi, Guazzini, Giovanelli, Notarmasi e Nesti in campo per la scuola basket Prato. La stagione si chiude con un risultato amaro per la Pontremolese.

scuola Prato 59 Pontremolese 51 SCUOLA BASKET PRATO: Baldi, Lotti, Masi, Berillo, Mannelli, Nardi, Guazzini, Giovanelli, Notarmasi, Nesti. All. Almiranti. POLISPORTIVA PONTREMOLESE: Plaia 10, Adamo 4, Gonzales 8, Spagnoli P. 10, Coduri, Montano 6, Andreini M., Andreini L., Spagnoli F. 3, Porta, Mazzetti 10. All. Novelli. Arbitri: Zini e Nucci. Parziali: 15-12, 17-12, 13-17, 14-10. PRATO – Il verdetto è amaro e non concede appelli: la Pontremolese saluta la Divisione Regionale 2 dopo la sconfitta sul campo della Scuola Basket Prato. Ma sarebbe ingiusto fermarsi al 59-51 finale, perché i gialloblù hanno venduto cara la pelle in una sfida vera, giocata con orgoglio e coraggio fino all’ultimo possesso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, in dr2 chiusura di stagione amara. La Pontremolese non evita la retrocessione. L’esperienza dei pratesi è prevalsa nel finale

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