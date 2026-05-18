Basket | l’ultimo ostacolo e’ il reggello Under 17 Pontremolese in finale regionale Netta vittoria alla final four contro Piombino
La Polisportiva Pontremolese Under 17 si prepara ad affrontare l'ultimo ostacolo della stagione, il reggello. Nella final four regionale, la squadra ha ottenuto una vittoria netta in semifinale contro Piombino con il punteggio di 66-52, dopo aver pareggiato 16-16 nel primo quarto, concluso avanti 37-29 all’intervallo e 55-43 alla fine del terzo quarto. La partita ha visto la squadra dimostrare intensità, personalità e maturità tecnica.
La Polisportiva Pontremolese Under 17 ha conquistato con pieno merito l’accesso alla finale della final four regionale superando in semifinale il Piombino per 66-52 (parziali 16-16, 37-29; 55-43) e dimostrando intensità, personalità e maturità tecnica. L’ultimo ostacolo per il titolo è il Basket Reggello che, nell’altra semifinale, ha battuto la Libertas Lucca per 58-51. Finale che si è disputata ieri sera. Sul parquet del ’ PalaGallerone ’ di Pomarance la formazione allenata da Silvano Marcucci ha saputo prendere progressivamente il controllo della gara dopo un primo quarto equilibrato (16-16), nel quale le due squadre hanno risposto colpo su colpo senza riuscire a trovare il break. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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