Basket | l’ultimo ostacolo e’ il reggello Under 17 Pontremolese in finale regionale Netta vittoria alla final four contro Piombino

La Polisportiva Pontremolese Under 17 si prepara ad affrontare l'ultimo ostacolo della stagione, il reggello. Nella final four regionale, la squadra ha ottenuto una vittoria netta in semifinale contro Piombino con il punteggio di 66-52, dopo aver pareggiato 16-16 nel primo quarto, concluso avanti 37-29 all’intervallo e 55-43 alla fine del terzo quarto. La partita ha visto la squadra dimostrare intensità, personalità e maturità tecnica.

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