Il Pisa ha subito una sconfitta nel finale contro il Torino, una sconfitta che avvicina la retrocessione. La partita si è conclusa al tramonto, segnando un passo importante verso la fine del campionato per la squadra toscana. La sfida si è conclusa con il punteggio che ha premiato gli avversari, lasciando poche speranze di salvezza per i nerazzurri. La corsa del Pisa si avvia verso l’ultima fase, con il rischio di dover abbandonare la massima serie.

Pisa, 5 aprile 2026 – Il Pisa capitola al tramonto, così come al crepuscolo pare ormai giunta l’avventura in Serie A. La sconfitta con il Torino si inserisce fedelmente nel racconto di una stagione dal copione ripetitivo. I nerazzurri danno l’impressione di poterla vincere e invece chinano la testa nella ripresa. Così avviene anche a Pasqua, laddove lo scozzese Che Adams colpisce e affonda i nerazzurri che qualche minuto prima avevano avuto un’occasionissima fallita clamorosamente. Fra gli undici titolari scelti da Hiljemark, ben dieci sono eredità dello scorso campionato di Serie B, record stagionale in questo senso. La campagna acquisti estiva e invernale ha portato – ormai giunti ad aprile – un solo unico vero titolare: lo svizzero Aebischer (a proposito, Iling-Junior e Lorran non sono stati neppure convocati). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pasqua amara. Il Pisa punito dal Torino nel finale, la retrocessione è a un passo

Leggi anche: Hockey, il Cus Pisa si gode l'Under 14: ragazzi in finale nazionale, la femminile a un passo dal traguardo

Fermignano resta in dieci, punito nel finale. La Fermana passa e mantiene il primatoFERMIGNANESE 0 FERMANA 1 FERMIGNANESE: Marcantognini, Mattioli, Labate, Santi, Mariotti, Binale, Iacovoni (36’ st Bravi), Bozzi, Cordella, Arduini,...

Temi più discussi: Rincari record del cacao, una Pasqua amara per le pasticcerie astigiane; La Pasqua amara dei ternani: uova troppo care, tagliati gli acquisti rispetto al 2025; Licenziati con un messaggio Whatsapp: Pasqua amara per 6 dipendenti Logicon al lavoro alla Tecnomat di Sassari; I precedenti nei giorni di festa. Il gioco amaro o dolcissimo. La rimonta di Tramoni col Palermo.

’Acqua e sapone’ una Pasqua amara: Cesar non è un’azienda in crisi. Il Comune è con i 56 lavoratoriLo sciopero di ieri nel cuore di Piancastagnaio per salvare il futuro di tante famiglie amiatine. La battaglia dei sindacati: Chi lavora in un polo logistico ha professionalità costruire in tanti ann ... msn.com

Pasqua amara per il Cagliari, rossoblù ribaltati dal SassuoloQuarta sconfitta di fila per la squadra di Pisacane in vantaggio con un rigore di Esposito. Nella ripresa la risalita degli emiliani ... lanuovasardegna.it

Leggo. . È una Pasqua amara quella di Patrizia Mercolino, la prima senza il suo Domenico. Il suo bambino è morto a soli 2 anni e mezzo il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dopo 60 giorni dal trapianto di un cuore bruciato dal ghiaccio secco. Un mes facebook

Licenziati con un messaggio su WhatsApp, Pasqua amara per 6 lavoratori a Sassari. Dipendenti Logicon erano in servizio con un appalto nei magazzini Tecnomat #ANSA x.com