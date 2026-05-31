basket coach domizioli resta alla virtus

Massimiliano Domizioli ha rinnovato il contratto con la B-Chem Virtus Civitanova e così per le prossime due stagioni continuerà a guidare la prima squadra e sarà il responsabile tecnico del settore giovanile del Picchio Basket. Domizioli è reduce da due stagioni molto soddisfacenti a Civitanova e adesso si è deciso di continuare assieme il percorso. Dal raggiungimento della salvezza con largo anticipo nel primo anno, fino al cammino dell’ultima stagione culminato con i quarti playoff di B Interregionale. Domizioli tira le somme di due anni a Civitanova. "Penso – riflette – che si sia creato qualcosa di significativo che va oltre i risultati sportivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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