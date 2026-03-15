LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 54-45 Serie A basket 2026 in DIRETTA | inizia la ripresa alla Virtus Arena

La partita tra Virtus Bologna e Olimpia Milano è ripresa alla Virtus Arena, con il punteggio di 54-49. Carsen Edwards ha segnato i primi punti della ripresa, portando la squadra di casa a un vantaggio di cinque punti. La partita, valida per la Serie A basket 2026, è in corso e i giocatori sono tornati in campo per il secondo tempo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56-45 Carsen Edwards apre subito le marcature. 21:05 Inizia la ripresa alla Virtus Arena: si riparte dal 54-49 con cui si era chiuso il primo tempo. 21:00 14 punti di Derrick Alston Jr. e 10 di Carsen Edwards per la Virtus Bologna con 7 punti di Francesco Ferrari e 8 di Aliou Diarra – 10 punti di Leandro Bolmaro e 8 di ‘Pippo’ Ricci invece per l’Olimpia Milano. Percentuali realizzative decisamente migliori per le V-nere nel primo tempo (70% da due e 50% da tre), con la Virtus Bologna che guida la statistica dei rimbalzi (17-16) ma ha accumulato 11 palle perse in 20?. Si chiude anche il secondo quarto: all’intervallo lungo la Virtus Bologna si trova avanti (54-49) sull’Olimpia Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 54-45, Serie A basket 2026 in DIRETTA: inizia la ripresa alla Virtus Arena Articoli correlati Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olympiacos 41-50, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: inizia la ripresa alla Virtus Arena, le V-nere devono reagire LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 54-45, Serie A basket 2026 in DIRETTA: doppia cifra di Derrick Alston Jr. per il +9 bolognese dopo 20?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude anche il secondo quarto: all’intervallo lungo la Virtus Bologna si trova avanti (54-49)... Virtus Bologna-Olimpia Milano 97-85: gli highlights | Eurolega Una raccolta di contenuti su LIVE Virtus Bologna Olimpia Milano 54... Temi più discussi: Dove vedere in tv Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2026: orario, programma, streaming; Eurolega, la Virtus Bologna lotta fino alla fine, ma il Real Madrid vince 92-84; Virtus Bologna - Olimpia Milano, le curiosità e dove vederla | Serie A LBA 2025/26; Virtus Bologna-Milano, arriva il big match Scudetto. Virtus Bologna vs Olimpia Milano, diretta (54-45 all’ intervallo)CRONACA SECONDO QUARTO: Rientrati in campo, si riparte!! Guduric trova spazio e segna subito con la bomba del -5, Smailagic trova un tiro dalla lunetta e segna il +7, Milano fa ... pianetabasket.com LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 54-45, Serie A basket 2026 in DIRETTA: inizia la ripresa alla Virtus ArenaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Virtus ... oasport.it #LBASerieA | Virtus Bologna-Olimpia Milano: la situazione x.com #GameDay 22ª Giornata LBA Serie A Virtus Bologna-Olimpia Milano Virtus Arena 20:00 Sky Sport Basket LBATV Radio Nettuno Bologna Uno facebook