La Germani Brescia ha vinto gara-2 della semifinale scudetto di basket, battendo 85-79 l’Olimpia Milano davanti al proprio pubblico. Della Valle e Ivanovic hanno segnato punti decisivi per la squadra di coach Cotelli. La serie si trova ora in parità e proseguirà con almeno altre due partite, che si disputeranno al Forum.

La Germani Brescia reagisce e si prende gara-2. La squadra di coach Cotelli non sbaglia davanti al proprio pubblico e si impone 85-79 sull’Olimpia Milano, pareggiando la serie, che sicuramente avrà almeno quattro partite (prossime due sfide al Forum). Una partita molto intensa, anche particolarmente nervosa e che Brescia è riuscita a fare sua nel finale. Gli eroi della serata per la Germani sono senza alcun dubbio Amedeo Della Valle e Nikola Ivanovic, che hanno messo a referto rispettivamente 26 e 19 punti. In doppia cifra chiudono anche Miro Bilan e Demetre Rivers, entrambi con 11 punti. A Milano non bastano i 15 punti di Leandro Bolmaro e i 12 di Shavon Shields. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Brescia reagisce in gara-2 e pareggia la semifinale scudetto. Della Valle e Ivanovic stendono Milano

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