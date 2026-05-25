Ivanovic e Burnell hanno guidato la Germani alla vittoria in gara 5 contro Trieste, con il punteggio di 90-75 al PalaLeonessa. La squadra ha concluso la serie con un risultato di 3-2. Le triple decisive sono state segnate nel finale, permettendo di mettere in sicurezza il risultato. Ora la squadra si prepara per la semifinale contro Milano.

Brescia vince in casa gara 5, batte Trieste (90-75) e si prende la semifinale contro Milano. Decisive le percentuali in attacco. Gli uomini di Cotelli tirano con 1526 da 3 e 1533 da 2. L’uomo chiave è Ivanovic che ne segna 24 (57 da 3). Ottima la protezione dell’area dei padroni di casa che non hanno mai concesso transizioni agli avversari. Ai giuliani non basta un Brown ispiratissimo (23 punti, 610 da 3). Troppe le palle perse dagli uomini di Taccetti (14). Appuntamento a venerdì al PalaLeonessa per gara 1 di semifinale. La Leonessa comincia la sua gara 5 con un ruggito deciso. I primi 10’ confermano due dati, emersi nella stagione regolare. Brescia, che ha chiuso come miglior attacco dei primi quarti, segna 27 punti alla peggior difesa dei primi tempini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ivanovic e Burnell dominano gara 5: Brescia supera Trieste. Ora semifinale contro Milano

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