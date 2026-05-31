Basket 3×3 | ufficializzato il quartetto dell’Italia femminile per i Mondiali

L’Italia femminile ha ufficializzato il quartetto che giocherà i Mondiali di basket 3×3 a Varsavia, con la fase a gironi che si protrarrà dal 1° al 4 giugno e quella finale, invece, che avrà luogo dal 5 al 7 sempre di giugno ancora nella città polacca. Quartetto che, fondamentalmente, sdogana in toto il concetto di novità. A volare in Polonia agli ordini di Agostino Origlio sono Beatrice Caloro, Caterina Gilli, Maria Miccoli e Giorgia Palmieri: un gruppo variegato con Miccoli che sarà la quota d’esperienza al fianco di Gilli, che ha già accumulato diversi anni in A, Caloro, ottima protagonista a Roseto, e Palmieri, reduce da un bel secondo anno a Tampa, negli USA. 🔗 Leggi su Oasport.it

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