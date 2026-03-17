Alle qualificazioni mondiali di basket femminile 2026, l’Italia ha battuto il Senegal con il punteggio di 69-24, mantenendo un largo margine di vantaggio durante tutta la partita. La sfida si è conclusa con un divario evidente prima dell’ultimo quarto. A Istanbul, l’Ungheria ha superato la Turchia, mentre il Canada, eliminato, ha lasciato il torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia l’ultimo quarto, mentre a Istanbul Ungheria batte Turchia e ne fa le spese, nel torneo della morte, il Canada che dunque esce a sorpresa dall’elenco delle partecipanti ai Mondiali. TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 13; SENEGAL: Timera 7 Finisce così il terzo quarto: si possono dire le stesse cose dei primi due in copia e incolla. In arrivo gli ultimi e non decisivi 10 minuti. 69-24 Madera stavolta va di suo da tre e segna: Italia 1119 oggi dall’arco! 66-24 Madera per Kacerik nell’angolo: tripla e +42 Italia. 63-24 Arriva la tripla frontale di Madera, meno di 2? alla fine del terzo quarto. 60-24 Non si sa per quale motivo non sia stato fermato il gioco con Spreafico a terra, le senegalesi di certo non si sono fermate e Nene Ndiaye ha segnato due punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Senegal 69-24, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: divario troppo grande prima dell’ultimo quarto

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