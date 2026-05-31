baselitz con la sgorbia e il coltello cercando la disarmonia

Notizia in breve

Un artista ha iniziato a scolpire con sgorbia e coltello, creando un'opera in un fondo dorato. La superficie presenta un disegno sottile e quasi invisibile, che si distingue a fatica. La scelta di materiali e tecniche evidenzia la volontà di esplorare la disarmonia e la delicatezza. L'intervento si concentra su dettagli minuti, rendendo l'insieme un esempio di ricerca artistica tra perfezione e imperfezione. L'opera rimane in fase di lavorazione e non è ancora stata presentata al pubblico.