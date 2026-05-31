Baselitz con la sgorbia e il coltello cercando la disarmonia
Un artista ha iniziato a scolpire con sgorbia e coltello, creando un'opera in un fondo dorato. La superficie presenta un disegno sottile e quasi invisibile, che si distingue a fatica. La scelta di materiali e tecniche evidenzia la volontà di esplorare la disarmonia e la delicatezza. L'intervento si concentra su dettagli minuti, rendendo l'insieme un esempio di ricerca artistica tra perfezione e imperfezione. L'opera rimane in fase di lavorazione e non è ancora stata presentata al pubblico.
Mostre Non solo la xilografia, medium tipicamente tedesco, ma anche diverse altre tecniche incisorie testimoniano l’interesse specifico dell’artista: lo scopo è ripulire l’idea d’immagine, cristallizzarla e diffonderla «Un fondo completamente dorato, sul quale tracciare un disegno quasi invisibile, sottile, estremamente discreto, come una sorta di bilancio di ciò che ho fatto per tutta la vita»: così Baselitz a proposito delle sue ultime ricerche, intervistato in occasione dell’attuale mostra Georg Baselitz. Avanti! al Museo Novecento di Firenze (a cura di Sergio Risalti, fino al13 settembre, catalogo ed. Mandragora). E in effetti, a circa un mese dalla morte, la mostra pare aver preso tutto il sapore di un bilancio. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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