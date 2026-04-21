Ha fatto da scudo cercando di salvare Gabriele 26enne di Ribera vivo per miracolo | il coltello ha mancato per un soffio il cuore

Un giovane di 26 anni di Ribera è stato colpito al torace in un parcheggio, rimanendo ferito in modo serio ma non grave. L’uomo ha tentato di proteggere un’altra persona, cercando di fare da scudo. Il coltello ha sfiorato il cuore per pochi millimetri. Le sue condizioni sono attualmente stabili. La vittima, un giovane di 26 anni, è deceduta durante l’incidente.

Sono stabili le condizioni del 26enne di Ribera ferito al torace nel parcheggio dove è stato colpito mortalmente Gabriele Vaccaro. L’omicidio di Gabriele, ferito un altro ragazzo di Favara: l'appello dell'arciprete contro la violenzaIn mattinata il giovane - che resta in prognosi riservata - è.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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AGGIORNAMENTO Gabriele ucciso per una fetta di pizza: ma chi è stato ad aggredire per primo Omicidio di Pavia... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook

Una preghiera per Gabriele #Vaccaro, il 25enne morto dopo essere stato aggredito e colpito con un cacciavite nella notte tra sabato e ieri, in un'area vicina al centro storico di #Pavia. Un pensiero alla sua famiglia in questo drammatico momento. Ora è import x.com