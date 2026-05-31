Baseball | Parma e Bologna sopravvivono al caos del sabato di Serie A
Nel sabato di Serie A Gold, solo Parma e Bologna sono riuscite a ottenere una vittoria, mentre le altre squadre hanno subito sconfitte o risultati inattesi. La giornata è stata caratterizzata da un alto livello di incertezza e cambiamenti nei risultati rispetto alle previsioni. Solo due squadre sono riuscite a mantenere la vittoria, mentre le altre hanno registrato esiti diversi da quelli attesi.
In una giornata caratterizzata dal caos più assoluto, la Serie A Gold vede soltanto Parma (e Bologna) sopravvivere a un viavai di risultati forse non propriamente preventivati. Andiamo a osservare con ordine l’andamento del sabato sul diamante in chiave italiana. Si passerà molto rapidamente sul citato Parmaclima, autore di un perentorio 17-2 in sei riprese nei confronti della Camec Collecchio. San Marino subisce una sconfitta non proprio attesa, per usare un eufemismo, contro il Farma Crocetta. L’intergirone colpisce la squadra del Titano nel modo sbagliato: 3-9 in una gara-1 nella quale il fatto clamoroso è legato agli otto punti del Farma nell’ottavo inning, con tanto di chiusura fornita dal fuoricampo da tre punti di Marchesi che fissa il risultato definitivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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