Baseball | Parma e Bologna sopravvivono al caos del sabato di Serie A

Notizia in breve

Nel sabato di Serie A Gold, solo Parma e Bologna sono riuscite a ottenere una vittoria, mentre le altre squadre hanno subito sconfitte o risultati inattesi. La giornata è stata caratterizzata da un alto livello di incertezza e cambiamenti nei risultati rispetto alle previsioni. Solo due squadre sono riuscite a mantenere la vittoria, mentre le altre hanno registrato esiti diversi da quelli attesi.